Prendas / passeando em Diekirch / árvore de Natal mais recheada

Olá gente linda!

Mesmo com frio e com neve a gente tem que sair de casa e inventar coisas para fazer com as crianças, faz-lhes super bem o ar livre até mesmo a nós…nada de ficarem fechados dias inteiros em casa só porque está frio.

Aproveitem, porque há tanta coisa boa para fazer na rua com a neve e com o frio, é só puxarmos pela imaginação.

Então lá fomos nós para Diekirch dar um passeio e depois fomos à festinha de natal na escola do Valentim. Foi muito divertido.

Vejam o vídeo! Beijinhos e boas festas!