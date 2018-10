Opel Grandland X: dinâmico e moderno

A Opel agendou o aguardado lançamento do Opel Grandland X para o mês de novembro. O novo modelo da marca faz a síntese da elegância e do espírito de aventura, com linhas dinâmicas, aparência moderna ‘off-road’, posição elevada dos bancos característica de um SUV e conceito de segurança abrangente que valeu a classificação máxima de cinco estrelas Euro NCAP. A par de tecnologia avançada, o Grandland X possui habitáculo muito espaçoso e bagageira de grande capacidade.

O Grandland X é uma proposta especialmente competitiva no segmento SUV. O elegante SUV compacto da marca alemã já pode ser encomendado na rede de concessionários Opel.

A gama Opel Grandland X oferece à escolha duas motorizações, a gasolina e a gasóleo, podendo ambas ser equipadas com caixa manual de seis velocidades ou automática de oito velocidades. Estas motorizações destacam-se pelas baixas emissões de CO2 e já cumprem a futura norma Euro 6d-TEMP, o que representa, entre outros, um importante contributo em matéria de tributação fiscal e de economia de utilização.

Do lado Diesel surge o 1.5 Turbo D, de 130 cv de potência e 300 Nm de binário máximo. Na versão com caixa manual, bem como na de caixa automática de oito velocidades, os valores de consumo em ciclo misto situam-se em 4,1 l/100 km e as emissões de CO 2 em 108 g/km.

Por seu turno, o 1.2 Turbo de três cilindros, com injeção direta de gasolina, debita 130 cv de potência. O consumo em ciclo misto[2] é de 5,2 l/100 km e as emissões de CO 2 situam-se em 120 g/km, na versão com caixa manual (5,2 l/100 km e 119 g/km CO 2 com caixa automática de oito velocidades).

Do equipamento do Opel Grandland X pode fazer parte Alerta de Colisão Dianteira Iminente com deteção de peões e Travagem Automática de Emergência, bem como faróis AFL compostos por LED e ‘Advanced Park Assist’ com câmara 360º. Outras tecnologias disponíveis no Grandland X são o Alerta de Saída de Faixa, Reconhecimento de Sinais de Trânsito, Programador de Velocidade inteligente, Assistência ao Arranque em Planos Inclinados e infoentretenimento IntelliLink com múltiplas funções, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, com ecrãs táteis até oito polegadas. Os telemóveis mais modernos podem receber carga por indução. Também disponível como opção surge o sistema de som de alta-fidelidade com assinatura Denon

A gama Opel Grandland X tem dois níveis de equipamento: Edition e Innovation.