O cidadão europeu do ano é de Amarante

O fundador número um da Cercimarante, António Pinto Monteiro, recebeu, esta semana no Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas, pelas mãos da vice-presidente, Sylvie Guillaume, o diploma do Prémio do Cidadão Europeu 2018, em representação de Portugal, juntamente com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Esta cerimónia de entrega do diploma contou, igualmente, com os restantes vencedores europeus, provenientes de 26 Estados-Membros da União Europeia.

O PE atribui, anualmente, desde 2008, o Prémio do Cidadão Europeu a cidadãos ou organizações que se tenham distinguido por atividades que promovam um melhor entendimento mútuo, e uma maior integração entre os cidadãos dos Estados-Membros, ou que facilitem a cooperação transfronteiriça na União Europeia, ou ainda que consubstanciem os valores consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

António Pinto Monteiro destacou-se pela sua dedicação a causas sociais, em particular no trabalho com crianças/jovens com deficiência, vítimas de maus-tratos ou em situação de pobreza. Em 1980, com o apoio de uma rede de contatos que estabeleceu a nível europeu, fundou a Cercimarante, cooperativa que se tornou um modelo a nível nacional.

Para além da Cercimarante fundou, igualmente, a Associação A Terra dos Homens, o Infantário-Creche “O Miúdo”, e um Centro de Dia para idosos, em São Gonçalo. Os signatários da candidatura a este prémio europeu, os eurodeputados Francisco Assis, Liliana Rodrigues, Manuel dos Santos e Carlos Zorrinho, salientaram também que, “ao longo de 40 anos, António Pinto Monteiro empenhou-se em promover a solidariedade intraeuropeia, promovendo a troca de experiências de profissionais provenientes de vários Estados europeus”.