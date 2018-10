Nantes já tem um escritório consular

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, marcou presença, a01 de outubro, na inauguração do escritório consular de Portugal em Nantes (França).

Acompanhado pelo Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, Júlio Vilela e pelo Cônsul-Geral de Portugal em Paris, António Moniz, o governante referiu que a criação daquele escritório consular se enquadra na política de reforço da capacidade da rede consular portuguesa, seguindo-se à abertura, em 2017, do escritório consular de Mindelo (Cabo Verde) e, em 2018, dos escritórios consulares de Santos (Brasil) e de Frankfurt (Alemanha).

A abertura do escritório contou também com a presença do vereador do município de Nantes, André Sobczak, que enalteceu a boa integração dos cidadãos portugueses na comunidade local e o seu importante contributo para o desenvolvimento de cidade e da região envolvente.

O escritório consular de Portugal em Nantes funciona na dependência do Consulado-Geral de Portugal em Paris, com funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, podendo ali ser praticados atos consulares e de notariado. Este serviço irá prestar apoio a uma comunidade portuguesa, em Nantes e na região, que se estima em cerca de 50 mil pessoas.