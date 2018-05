Há uma quantidade de mulheres que são mães mesmo sem identificarem enquanto tal e neste dia são um pouco esquecidas, são pessoas que agem na sombra com imenso carinho sem tentarem usurpar qualquer tipo de relação, bem pelo contrário, acrescentam amor e protecção sem nada exigirem.

O tipo de relação matrimonial que se vai alterando, faz com que muitas mulheres nutram sentimentos pelos filhos do actual marido, concebidos numa relação anterior. Educam-os, preocupam-se, fazem sacrifícios e planos fazendo com que os putos se sintam sempre em família. Não são mães para uns, mas são família desses putos.

A tia, a prima, ou a amiga da mãe que os adora, que fica algumas noite com eles para que os pais possam jantar fora, que lhes faz os mimos, que é companheira e confidente.

Qualquer criança tem dezenas de pessoas que o ama, e cuida dele, que o protege e é um lugar de abrigo. A própria criança, na ausência de uma mãe, desenvolve laços com alguém, e às vezes tem necessidade de tratá-la por mãe.

Ok… o texto não está muito bem conseguido, está a ficar muito lamechas e vou acabar por aqui.

Obrigada e parabéns gajas que adoram e cuidam de crianças e adolescentes e os fazem sentirem-se amados!