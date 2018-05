Luz verde às cidades alemãs para banirem carros a gasóleo

Um tribunal de Leipzig decidiu esta semana que as cidades alemãs podem começar a criar legislação para banir os carros Diesel com efeito imediato, apesar dos construtores automóveis baseados na Alemanha terem feito lóbi contra esta medida.

O juiz recomendou que fossem proibidos de entrar em cidades alemãs os automóveis que não cumprissem os critérios anti-poluição Euro 5, que entrou em vigor em 2009. No entanto, estes terão pouca vida útil e deverão ser alvo de uma proibição no próximo ano, explica o site Motor24.

Deverão ser feitas exceções para residentes e para veículos comerciais ou transportes públicos. Com esta proibição, as cidades alemãs esperam poder reduzir os níveis de certos poluentes na atmosfera de modo a cumprir a legislação da União Europeia. Os motores a gasóleo emitem menos dióxido de carbono que os motores a gasolina, mas produzem quantidades superiores de nitróxidos e partículas prejudiciais à saúde. Nada menos do que 28 cidades alemãs, incluindo Munique (casa da BMW) e Frankfurt, dizem querer eliminar este perigo potencial para os cidadãos.