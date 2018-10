Líderes no setor dos recursos humanos em debate em Lisboa

Vão estar presentes em Lisboa, dia 25 de outubro, cerca de 12 oradores – diretores de recursos humanos, empreendedores e gestores – de diversos setores, numa partilha de informação e experiências, moderada por jornalistas da SIC e da TVI.

As organizadoras do evento são duas colunistas do BOM DIA, Susana Miranda e Mafalda Almeida.

Este é o alinhamento de temas que serão debatidos e explorados nesta edição:

Primeira parte (SIC + Susana Miranda): Desafios de Recursos Humanos para o Futuro

– Globalização Vs Retenção de talentos

– HR Design Thinking / Novas políticas de Gestão de Pessoas

– Geração Millennials

Almoço e Networking- Oportunidade de partilha de experiências e contactos de Marcas e Pessoas.

Segunda parte (TVI + Mafalda Almeida): Worklife Balance / Marca Pessoal / Empreendedorismo

– A importância da Marca Pessoal e da Promoção de Imagem

– Desafios de carreira profissional versus vida pessoal

– O poder da influência digital nas Pessoas e nas Marcas (digital influencers)

O valor por inscrição (almoço, material de apoio e coffee-breaks incluídos) é de 99€ (até dia 5 de outubro) e 140€ após essa data (valores com IVA incluidos). Preço especial para o terceiro participante via empresa.

Inscrições aqui.