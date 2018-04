Aquela treta do livre porte de armas nunca foi assunto que me assistisse mas lendo os mimimis de quem nunca está satisfeito com as penas aplicadas a violadores (devia ser uma pena no mínimo idêntica, concedo) e que, coincidência!, parecem ser os mesmos que se batem contra pistolas e facas, não posso deixar de pensar que convém muito às mulheres andarem artilhadas.

Dissuasão armada não me digam que não é potente. Ou krav maga.