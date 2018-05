Jaguar apresenta o seu primeiro carro elétrico no Algarve

A Jaguar escolheu as sinuosas estradas da Serra de Monchique, no Algarve, e o desafiante Autódromo Internacional do Algarve para apresentar o seu primeiro modelo elétrico de produção em série, o I-Pace, revela o site 0 a 100.

O SUV concorrente do Tesla Model X, por exemplo, está equipado com dois motores elétricos, um montado sobre o eixo anterior e o segundo sobre o traseiro, para assim garantir a tração às 4×4 de que o modelo, como SUV, tanto necessita.

A bateria de iões de lítio com 90 kW oferece 400cv e 480 km de autonomia (já no mais realista ciclo WLTP). Pode ser carregada de 0 a 80 por cento em 40 minutos com um carregador rápido de corrente contínua com 100 kW, o qual pode garantir 100 km de autonomia em 15 minutos. Em casa, com um carregador de parede de corrente alterna com 7 kW, pode garantir o mesmo estado de carga em 10 horas.

O sistema de baterias tem uma garantia de oito anos e os intervalos de manutenção ocorrem a cada 34 mil quilómetros ou dois anos, o que acontecer primeiro.

Esta é a segunda apresentação internacional da Jaguar em Portugal no espaço de doze meses, depois da apresentação do XJR575 e da XF Sportbrake no norte do país, mais concretamente nas encostas do Douro.