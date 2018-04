Já viu “An Art Lovers´Guide” – Lisboa?

Os historiadores de arte Janina Ramirez e Alastair Sooke são os guias de “An Art Lovers´Guide”, uma série da BBC que nos transporta para três reveladoras pausas culturais na cidade. Lisboa é uma delas. Os dois descobrem a capital portuguesa através da sua arte e arquitetura.

O episódio tem a duração de uma hora e dá a conhecer a a cena artística e cultural da cidade e o papel da história do país no seu desenvolvimento. Janina e Alastair percorreram as ruas de paralelepípedos da cidade, desde suas colinas íngremes até a linha costeira pitoresca.

De um monumento espetacular ao mundo marítimo da “era de ouro” de Portugal ao trabalho de um fotógrafo que documenta a grande população africana da cidade, os dois descobrem uma complexa história de glórias do passado e um passado sombrio de comércio de escravos.

A jornada também revela o impacto da ditadura do século XX na vida artística e cultural da cidade, através do trabalho dos artistas contemporâneos Paula Rego e Joana Vasconcelos.

Ao longo do caminho, Alistair também faz um passeio de barco no rio Tejo para descobrir como os marinheiros portugueses estabeleceram a passagem marítima para a Índia, uma conquista que permitiu a Lisboa capturar o lucrativo comércio de especiarias. E Janina visita o património mundial da UNESCO a Torre de Belém, projetada para proteger a cidade e um símbolo da potência portuguesa do século XVI.

A especialista em história da arte também explora as ruas coloridas e dá a conhecer uma parte do ADN da cidade: os azulejos. Alistair encontra-se ainda com o internacional e renomado artista de rua conhecido como Vhils, cujos murais de personagens maciços estão a mudar a cara da cidade.

Pode ver o episódio online (nos próximos 27 dias), clicando aqui.