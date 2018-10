Hotel portuense vendido aos franceses antes de abrir

Foram necessários seis anos, mas a data para a abertura oficial do Monumental Palace Hotel já está marcada: 1 de novembro.

O projeto do empresário Mário Ferreira, implicou um investimento total de 30 milhões de euros, mas quando abrir portas estará já nas mãos dos franceses da Maison Albar que irão pagar 38 milhões pelo hotel portuense.

A Maison Albar fez “uma oferta para comprar o hotel de 500 mil euros por quarto, foi uma proposta aliciante”, disse Mário Ferreira, na apresentação da nova unidade hoteleira de luxo do Porto, que está praticamente pronta para receber hóspedes. O empresário aguarda ainda “o cheque”, mas já é possível fazer reservas no site do grupo francês, garantiu.

O Monumental Palace é um projeto de recuperação de um imóvel neoclássico datado de 1923, projetado por Michelangelo Soá para albergar um hotel. Atualmente com 76 quartos, spa (com saunas, piscina, ginásio), restaurante, bar e café, este último aberto à cidade, o novo hotel de cinco estrelas da cidade, localizado na Avenida dos Aliados procurou recuperar a monumentalidade perdida do edifício, apostando na qualidade e nobreza dos materiais reabilitando o espírito Art Déco e Art Nouveau da época.