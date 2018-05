Homem abatido em Paris após esfaquear pessoas

Um homem esfaqueou várias pessoas nas ruas de Paris, este sábado à noite, no 2.º bairro da capital francesa, perto da Ópera Garnier, avança o jornal Le Parisien.

Segundo fontes policiais citadas pelo jornal, duas pessoas foram mortas, entre as quais o atacante, abatido pela polícia, e outras oito ficaram feridas.

🔴 Agression dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau, agresseur maîtrisé par les services de police. Plus d’informations à suivre — Préfecture de police (@prefpolice) 12 de maio de 2018

O ataque ocorreu em pleno centro da capital francesa e o agressor, cuja identidade se desconhece, gritou “Allah Akbar” (“Alá é grande”) ao esfaquear os transeuntes.

No Twitter, o ministro do Interior, Gérard Collomb, “elogiou o sangue frio e a capacidade de resposta das forças policiais que neutralizaram o agressor”. E acrescentou: “Os meus primeiros pensamentos vão para as vítimas deste ato hediondo.