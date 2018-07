Estado reassume responsabilidade consular na área de Frankfurt

No dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, o senhor Embaixador João Mira Gomes, anunciou a abertura de um Escritório Consular na área de Frankfurt. Agora, a Embaixada acaba de informar que o Escritório Consular de Portugal em Hattersheim am Main, abrirá ao público no próximo dia 6 de Agosto de 2018. As instalações alugadas em Hattersheim (junto a Frankfurt) têm acesso fácil de Sbahn e ligação rápida a várias autoestradas.

Para os portugueses da antiga área consular de Frankfurt, a criação de uma estrutura do Estado – Escritório consular (sob a dependência do Consulado-Geral em Estugarda) – corresponde a um reassumir de responsabilidade, por parte do Estado, conscientes que este será o primeiro passo para a reinstalação do consulado de Frankfurt. O encerramento do vice-consulado em 2011 (contra o qual tanto lutamos e manifestamos) tinha constituído uma grande desilusão relativamente ao Estado português que contra toda a razão não reconhecia o significado estratégico de Frankfurt a nível europeu e de cruzamento de tráfego mundial, apesar de tanto esclarecimento e luta (1).

Agradecimento necessário

Os portugueses da antiga Área Consular de Frankfurt estão também muito agradecidos à senhora Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda, Carla Saragoça pela dedicação manifestada pela respectiva área.

Estão de parabéns as Missões Católicas que souberam identificar e dar resposta às necessidades dos portugueses, colocando, gratuitamente, à disposição do Consulado (Antenas Consulares) a instalações na Missão Católica Portuguesa de Offenbach e na Missão Católica Portuguesa de Mainz. De reconhecer também as funcionárias do Consulado de Estugarda que prestavam um serviço de alta competência e rentabilidade e excepcional dedicação que se reflectia no completo agrado dos utentes.

Foram as funcionárias, que, com o seu sentido de dever perante a instituição, no serviço abnegado pelos inúmeros portugueses da Diáspora, com o apoio activo da Cônsul-Geral, aguentaram, durante três anos, a subestrutura consular em Offenbach e Mainz. O serviço prestado convenceu o Estado que valia a pena dignificar o trabalho efectuado nas “Presenças consulares” que sobem de categoria para Agência/Escritório Consular, correspondendo já à reforma consular.

Os escritórios consulares são extensões dos consulados-gerais, com competências próprias de assinatura de documentos (sem a competência de realizar casamentos). Temos na ordem decrescente dos postos consulares: consulado-geral, consulado, vice-consulado, agência consular e consulado honorário.

Seria cínico entrar-se numa concorrência pela aquisição de louros de qualquer pessoa ou grupo político ou vir vangloriar-se pela criação da nova estrutura consular, quando todo o mérito se deve à administração, à necessidade imperativa dos portugueses da “área consular de Frankfurt” e ao empenho dos funcionários administrativos que na resposta às solicitações da comunidade portuguesa, e com o apoio logístico das Missões Católicas, conseguiram convencer a Embaixada e o Governo a assumir mais responsabilidade e dar um primeiro passo na reparação do erro politicamente cometido em 2011.

Resta ao governo galardoar personalidades das Missões Católicas e as empregadas que durante três anos eram como que caixeiras viajantes do Consulado-geral de Estugarda, entre Estugarda-Frankfurt-Mogúncia, carregando com aparelhos eletrónicos e resolviam grande parte dos problemas dos utentes para que outrora eram precisos 14 funcionários no Vice-consulado.

A Embaixada informou que o Escritório Consular de Portugal em Hattersheim am Main, abrirá ao público no próximo dia 6 de Agosto. Morada: Schulstr. 43, 65795 Hattersheim am Main,Tel.: 00 49 61 909 753 490, Fax: 00 49 61 909 753 499, E-mail: frankfurt@mne.pt Horário de atendimento ao público: 2ª, 3ª, 5ª e 6ª das 08:00 às 13.30 4ª das 08:00 às 15:30.

Apenas um aviso: na emigração precisam-se chefes que trabalhem e não se limitem a dar trabalho e a dar passeio ao prestígio fácil e à vaidade (como, por vezes, acontecia em certos meios institucionais!).

O próximo passo que se espera do Governo será a reposição do Consulado em Frankfurt.

António da Cunha Duarte Justo

(Ex-conselheiro consultivo do Vice-consulado de Frankfurt)

______________________________

Leia aqui o historial da do encerramento do Vice-consulado de Frankfurt e dos argumentos para seu restabelecimento:

RTP Notícias: https://www.rtp.pt/noticias/pais/encerramento-do-vice-consulado-de-frankfurt-deixa-grande-amargura-na-comunidade_n500065

Observatório da Emigração: http://observatorioemigracao.pt/np4/2702.html

Descrição da Manifestação contra o encerramento em Portugal em Linha: http://www.portugal-linha.pt/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2586 Também JN: https://www.jn.pt/sociedade/interior/manif-portuguesa-em-frankfurt-contra-fecho-de-consulado-2103314.html Recanto da Letras: https://www.recantodasletras.com.br/artigos-de-politica/3320778

DN: Anúncio de encerramento: https://www.dn.pt/globo/europa/interior/anuncio-de-encerramento-de-vice-consulados-gera-contestacao-2127238.html

Correio do Minho: https://www.correiodominho.pt/noticias/comunidades-portugueses-de-frankfurt-esperam-grande-adesao-a-protesto-contra-encerramento-de-vice-consulado/55925

JN: Manif portuguesa em Frankfurt contra fecho de consulado, https://www.jn.pt/sociedade/interior/manif-portuguesa-em-frankfurt-contra-fecho-de-consulado-2103314.html

Manifestação: http://www.triplov.com/letras/Antonio-Justo/2011/manifestacao.htm

Discurso na Manifestação: http://antonio-justo.eu/?p=1995

CM AO MINUTO: http://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/portugueses-de-frankfurt-contra-fecho-de-vice-consulado

BOM DIA Europa: Para quando a reabertura: http://bomdia.eu/para-quando-a-reabertura-do-consulado-de-portugal-em-frankfurt/

Mnemonico Massapina: http://mnemonicomassapina.blogspot.com/

Declaração à imprensa: http://antonio-justo.eu/?p=2098

Os gastos: http://antonio-justo.eu/?p=1919

http://antonio-justo.eu/?p=2031

Carta aberta: http://antonio-justo.eu/?p=2001

PARA QUANDO A REABERTURA? http://antonio-justo.eu/?p=3734