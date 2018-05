Encontro dos investidores da diáspora vai ser nos Açores

Numa iniciativa conjunta do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e do Secretário Regional Adjunto da Presidência do Governo Regional dos Açores para as Relações Externas (SRAPRE), Rui Leite de Bettencourt, realiza-se nos dias 6 e 7 de julho, na cidade da Praia da Vitória, Ilha da Terceira, Açores, o Primeiro Encontro Intercalar dos Investidores da Diáspora.

Organizado pelo Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas através do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID), em parceria com o Governo Regional dos Açores (Direção Regional das Comunidades da Presidência Regional), a SDEA – Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores e a Câmara Municipal da Praia da Vitória, este encontro é dirigido a investidores, empresários e empreendedores da diáspora portuguesa no mundo.

Pretende-se com o Primeiro Encontro Intercalar dos Investidores da Diáspora facultar aos participantes, num contexto que seja simultaneamente institucional, propício ao networking e direcionado para o âmbito regional e para as especificidades dos Açores, informação sobre mecanismos e programas de apoio, regimes de incentivos e financiamentos, proporcionando-lhes ao mesmo tempo uma plataforma privilegiada para o diálogo e a partilha de experiências e boas práticas com interlocutores e redes de contacto importantes para os seus negócios

Os interessados poderão inscrever-se até dia 8 de junho através do e-mail gaid@mne.gov.pt.