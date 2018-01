CCPL disponibiliza salas para associações lusófonas do Luxemburgo

A CCPL – Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo – informou nas redes sociais que coloca à disposição das associações lusófonas do Grão-Ducado as suas salas.

“As associações lusófonas que disponibiliza as suas instalações (salas devidamente equipadas) para as suas actividades pontuais” podem assim solicitar salas para reuniões e outra atividades.

Para mais informações, contacte a CCPL pelo telefone 290075 ou através do e-mail ccpl@ccpl.lu