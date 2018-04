Casa de Portugal de Andorra festeja 22 anos

Para comemorar o 22º aniversario do Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’, tem lugar sábado, 28 de abril, no Complexo Socio-cultural de Encamp a Mostra Internacional de Folclore com grupos folclóricos de Andorra, França e Portugal.

O encontro cultural integra cerca de 200 artistas, em representação do folclore andorrano através do Esbart Sant Romà d’Encamp e do folclore português pelo grupo anfitrião. Do Ribatejo estará presente o grupo Gentes de Almeirim, além do Rancho Folclórico dos Portugueses de Beausoleil, cidade francesa situada na fronteira com o Mónaco.

A Mostra será conduzida por Alfred Llahí, escritor, jornalista e apresentador de televisão. Diferentes personalidades andorranas confirmaram assistência e os organizadores confirmam também a presença de Daniel Café, Presidente da Federação do Folclore Português, instituição que no passado mês de Fevereiro reconheceu o Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’ como sócio.

Coincidindo com a presença do máximo representante do folclore português, os membros do Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’ organizam na manhã de domingo, dia 29 de abril, no Centro Cultural la Llacuna, em Andorra la Vella, um colóquio com Daniel Café, sob o título “Converses sobre folclore” em presença de folcloristas de grupos portugueses em Andorra e França.

Este evento, organizado pela coletividade cultural portuguesa em Andorra desde a sua fundação em 1996.