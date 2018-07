Caixa fica em França mas fecha dois balcões no Luxemburgo

A Caixa Geral de Depósitos vai manter a operação em França com 48 agências e mais de meio milhar de trabalhadores. A garantia surge num comunicado do Ministério das Finanças, que dá conta de um acordo entre o banco público português e a Comissão Europeia sobre o plano estratégico para os próximos dois anos.

Ainda sem data para o encerramento dos dois balcões no Luxemburgo, a informação do fecho foi ontem avançada pelo BOM DIA na sequência de um comunicado de centrais sindicais.

Hoje a Caixa considerou que as sucursais em Nova Iorque e no Luxemburgo, têm “menor expressão” mas que “não deixará de cumprir as suas responsabilidades para com os trabalhadores”, segundo um comunicado.

Contra o encerramento dos balcões da Caixa está João Verdades, conselheiro das comunidades portuguesas eleito no Luxemburgo. Ouvido pela RDP, destaca a importância que a comunidade portuguesa tem no país, sobretudo no envio de remessas para Portugal. “A Caixa é um banco público e sendo o país um daqueles em que há mais representatividade da comunidade portuguesa”, o que justificaria uma presença da Caixa Gerald e Depósitos, afirma o conselheiro, insistindo que a Caixa “deveria acompanhar os portugueses no mundo”.

A redução da operação da CGD fora de Portugal, nomeadamente em Espanha, França, África do Sul e Brasil, foi acertada no ano passado com a Comissão Europeia, como contrapartida da recapitalização do banco público.

A redução da operação passa também pelo fecho de 180 balcões em Portugal até 2020, 70 dos quais encerram ainda este ano.