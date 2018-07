Barcelona quer o internacional português Domingos Quina

O Barcelona perguntou por Domingos Quina, jovem internacional português que alinha pelo West Ham. De acordo com a Sky Sports, os catalães estão atentos às exibições de Quina ao serviço de Portugal no Europeu sub-19, onde o médio marcou um grande golo no jogo frente a Itália.

A publicação inglesa refere que Domingos Quina também interessa a Hoffenheim e o Werder Bremen, sendo que o português está em final de contrato com os hammers. O West Ham, refere a Sky Sports, está disposto a vender o médio por cerca de 700 mil euros.

Refira-se que o médio de 18 anos fez grande parte do percurso formativo em Inglaterra, ao serviço de West Ham e Chelsea. Em Portugal, Quina chegou a alinhar nas camadas jovens do Benfica. Em 2017/18, o médio fez quatro jogos pela equipa principal dos hammers.