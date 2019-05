Zenit despede-se de Neto

Luís Neto está de saída do Zenit São Petersburgo para reforçar o Sporting. O clube russo decidiu homenagear o internacional português publicando no Facebook um vídeo no qual recorda alguns momentos das seis temporadas do central no Zenit. O vídeo emotivo compõe-se com momentos de Neto dentro e fora de campo.

O português respondeu com uma carta de despedida, dirigida aos adeptos, que o clube de São Petersburgo publicou nas redes sociais. Na missiva o reforço do Sporting recorda desde a sua chegada à Rússia até aos momentos mais felizes com a camisola do clube.

Neto ainda vai ter oportunidade de vestir o equipamento do Zenit uma vez mais, no jogo de domingo, em casa, frente ao Yenisey Krasnodar. Este encontro marcará também consagração de campeão do Zenit de São Petersburgo.