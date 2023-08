Voo de resgate do Níger aterrou em Paris com portugueses a bordo

Um avião francês transportou 262 pessoas do Níger para Paris na terça-feira à noite. Entre os passageiros havia cidadãos portugueses.

O voo foi realizado em resposta ao golpe de estado que derrubou o presidente eleito Mohamed Bazoum na semana passada. O golpe foi condenado pela comunidade internacional e os países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) deram uma semana aos responsáveis para restaurar o presidente deposto, sob pena de recorrerem à força.

O voo transportou igualmente cidadãos portugueses, além de nigerianos, belgas, etíopes e libaneses, segundo a informação prestada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de França à imprensa presente no aeroporto de Roissy.

O voo aterrou no aeroporto Paris-Roissy Charles de Gaulle pouco depois da 01:30 local (00:30 em Lisboa). Cerca de 20 membros da Cruz Vermelha Francesa estiveram presentes no aeroporto para oferecer apoio.

As autoridades francesas têm por objetivo encerrar a operação até ao meio-dia de hoje (11:00 em Lisboa). Até agora, há quatro aviões planeados para o repatriamento de cidadãos.

O Governo francês justificou a operação de repatriamento pela “violência ocorrida contra a embaixada” francesa no domingo, por apoiantes do golpe de estado. As fronteiras terrestres e aéreas do Níger com cinco países vizinhos foram entretanto reabertas na noite de terça-feira.

O golpe de Estado no Níger é um desenvolvimento preocupante para a região do Sahel, que já é assolada por conflitos. O país é um importante parceiro dos Estados Unidos e da União Europeia na luta contra o terrorismo, e o seu golpe pode ter um impacto negativo na segurança na região.