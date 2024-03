Von der Leyen acredita na capacidade de um governo português estável

O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, garantiu esta quinta-feira à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não existir “nenhuma razão” para preocupação com a estabilidade política do país, garantindo “responsabilidade” face à União Europeia (UE).

“Não há nenhuma razão para colocar em causa a estabilidade do país, a estabilidade de uma solução de Governo, que, embora não disponha de maioria absoluta na Assembleia da República, dispõe da confiança dos eleitores”, salientou Luís Montenegro.

Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas após uma reunião de cerca de 15 minutos com Ursula von der Leyen, a líder da instituição e também cabeça de lista do Partido Popular Europeu (PPE) às eleições europeias, o presidente do PSD salientou: “Não há nenhuma razão, nem interna nem externa, para se duvidar da capacidade de um Governo estável, que cumpra com responsabilidade todos os seus compromissos com os eleitores portugueses, aqueles que fizeram uma escolha de mudança no dia 10 de março, e também com as instituições internacionais, à cabeça das quais está a União Europeia”.

“Tive ocasião de lhe explicar o contexto em que fui indigitado primeiro-ministro e estou, neste momento, empenhado em apresentar ao senhor Presidente da República uma proposta de composição do Governo”, adiantou Luís Montenegro.

O primeiro-ministro indigitado está em Bruxelas para participar na cimeira do PPE.

Agora, irá encontrar-se com o primeiro-ministro cessante, António Costa, para troca de cumprimentos e, mais tarde, com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também do PPE.