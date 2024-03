Volvo escolheu Lisboa para apresentar o seu SUV urbano

Urbano, pequeno, sustentável e símbolo de design escandinavo, o novo Volvo EX30 foi pensado ao pormenor para se adaptar à vida dinâmica nas cidades, razão pela qual acaba de ser considerado World Urban Car de 2024 nos prestigiados prémios internacionais World Car Awards.

O EX30 foi apresentado em Lisboa, com a Ponte 25 de Abril e outros monumentos da capital portuguesa em destaque. Este pequeno SUV é a grande aposta da Volvo para conquistar uma maior fatia do mercado dos SUV urbanos.

O mais pequeno SUV da Volvo concorreu para o prémio de World Urban Car 2024 ao lado de uma gama muito competitiva de nomeados e estava ainda indicado como um dos três melhores automóveis do mundo, de entre uma lista de 38 modelos. A cerimónia de entrega dos prémios teve lugar no passado dia 27 de março no Salão Internacional do Automóvel de Nova Iorque.

“Ganhar este prémio com o EX30 é muito gratificante e uma forte validação da nossa ambiciosa estratégia rumo à eletrificação. A reação dos clientes ao EX30 tem vindo a exceder as nossas expectativas – um automóvel perfeito para o mercado atual, à medida que um número cada vez maior de clientes muda para automóveis 100% Elétricos. Estou convencido de que o EX30 irá contribuir fortemente para o nosso crescimento deste ano e dos próximos anos”, disse Jim Rowan, CEO da Volvo Cars.