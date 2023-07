Volt Portugal quer demonstrar que se pode viver em Lisboa sem carro

Este sábado, dia 8 de julho, das 10h00 às 23h00, o Volt Portugal realizará um evento em parceria com o movimento cívico “Lisboa Possível” com o objetivo de promover uma cidade mais sustentável e discutir a melhoria da qualidade de vida nos grandes centros urbanos. O evento ocorrerá na Rua dos Mastros, em Lisboa.

“A proposta do evento é abrir a rua para as pessoas, fechando o trânsito para os automóveis. Esta iniciativa tem como objetivo mostrar que é possível uma cidade com espaço para caminhar, pedalar, brincar e respirar, onde o bem-estar das pessoas é uma prioridade. Os super-blocos têm sido implementados com sucesso em diversos bairros da União Europeia”, conta Duarte Costa, candidato do Volt Portugal às Europeias de 2024.

O evento contará com uma programação variada, incluindo momentos de silêncio e poesia sussurrada para promover a tranquilidade, além de concertos, danças e um percurso artístico pelos locais. Também serão oferecidas aulas nos restaurantes locais, ensinando desde a confecção de pizzas até a preparação de café, buscando envolver a comunidade e proporcionar experiências de alta qualidade.

“A Rua dos Mastros tem enfrentado um declínio em sua popularidade, tornando-se praticamente uma “rua morta”. O intenso tráfego de veículos tem afastado as pessoas, tornando o local desconfortável e perigoso. Além disso, a Travessa dos Mastros foi transformada em estacionamento, onde antes havia espaço para encontros e amizades”, conta Ksenia Ashrafullina, representante do Lisboa Possível.

Um dos problemas enfrentados no local é a largura insuficiente dos passeios, que não atendem aos padrões estabelecidos pela lei nacional. Embora a legislação determine que os passeios devem ter uma largura mínima de 1,5 metros sem obstáculos, durante as obras realizadas em 2017, essas diretrizes não foram respeitadas.

Os comerciantes também foram afetados negativamente, sofrendo uma queda de 40% nas suas receitas em comparação com os tempos anteriores à pandemia de COVID-19, quando a rua estava aberta para as pessoas. O constante barulho dos motores, a poluição do ar e a sensação de insegurança são características predominantes no atual cenário desses espaços.

“A proposta para a Rua dos Mastros busca restabelecer a amizade e a prosperidade nessa área, encontrando um equilíbrio saudável entre os interesses de todos. A pedonalização da rua e da travessa é considerada essencial nesse processo”, completa Ksenia Ashrafullina.

Os organizadores do evento são representados pelo Volt Portugal, um partido federalista pró-europeu que defende um urbanismo verde e centrado nas pessoas, com o apoio do grupo Lisboa Possível, cujo objetivo é auxiliar os lisboetas na pedonalização das ruas, para que possam caminhar, brincar, pedalar e respirar.

Diversos comerciantes da Rua dos Mastros e Travessa dos Mastros, como Modjo Lisboa, O Fatica, Sekai Sushi Bar, Mamma Gaia Pizza, Copa Lisboa e Miss Dumpling, estão envolvidos nesta iniciativa. Além disso, há também o apoio de comerciantes da Green Street e estabelecimentos como GreenMama e Tania Gil Jewelry.

“Essa proposta visa transformar a Rua dos Mastros e a Travessa dos Mastros num Super-Bairro de Lisboa, juntamente com a Rua Verde e a Tv dos Pescadores, oferecendo um ambiente mais amigável, saudável e vibrante para moradores e visitantes. O evento promovido pelo Volt Portugal em parceria com o “Lisboa Possível” tem como objetivo experimentar por um dia a Rua e Travessa dos Mastros sem carros e tudo o que isso pode permitir no dia a dia de quem vive, trabalha e escolhe esta zona para o lazer. Lisboa é uma cidade com graves problemas de poluição atmosférica que impacta diretamente a saúde das pessoas, sobretudo crianças e idosos. Precisamos de desmantelar a cultura do carro, criar alternativas de mobilidade e de espaço público, recriando a cidade livre e sustentável que queremos e podemos ter.”, finaliza Duarte Costa.

O evento também terá como princípio a eliminação do plástico descartável, incluindo sacos e copos, e haverá uma separação adequada do lixo. O objetivo é mostrar que é possível promover a mudança para uma cidade mais habitável, onde a qualidade de vida seja priorizada.

O que é o Volt?

O Volt é um partido pan-Europeu, presente em 31 países, reconhecido como partido em 18 deles, conta com mais de 100 mandatos eleitos em todos os níveis de administração e cerca de 20.000 membros em todo o continente. É progressista e foi criado como movimento em março de 2017 em reação ao Brexit, aos populismos, ao extremismo, ao ceticismo sobre a União Europeia e aos nacionalismos. É um partido pragmático, fundamentando as suas propostas na evidência científica e nas boas práticas. As suas políticas são elaboradas pelas bases do partido e posicionam-se num espectro liberal, social e ecologista. Em Portugal, surgiu em dezembro de 2017 e foi formalizado em 2020.