“Vitalina Varela” de Pedro Costa em Estugarda

O filme “Vitalina Varela”, do realizador português Pedro Costa, é um dos dez filmes, com temática africana, que farão parte da programação do AFRIKAFILM Festival, que decorrerá em Estugarda, entre 2 e 12 de novembro, um evento apoiado pelo Cineclube Português, uma iniciativa do BOM DIA.

Este longa metragem é projetado no dia 8 de novembro, às 19 horas, no Theater am Olgaeck, na Charlottenstrasse 44, Estugarda, Alemanha.

O filme trata da chegada de Vitalina a Portugal, proveniente de Cabo Verde. Ela esperou mais de 20 anos por um bilhete de avião e chega demasiado tarde: o marido morreu três dias antes.

Com “Vitalina Varela”, o cineasta português Pedro Costa eleva a sua arte cinematográfica a novos patamares. As imagens do filme despontam da escuridão do ecrã como pinturas artísticas. Um fluxo hipnótico de imagens que envolve os atores amadores, numa história comovente.

“Vitalina Varela” foi aclamado mundialmente como uma obra-prima do cinema. Veja o trailer: