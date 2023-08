Vinhos portugueses aumentam de preço, mas os do Dão ainda mais

Os vinhos da região demarcada do Dão continuam a ter destaque relativamente ao panorama vinícola nacional. No primeiro semestre de 2023, registaram um aumento de 10% no preço médio por litro, o maior ajustamento entre os vinhos portugueses, face ao período homólogo de 2022. Continuam também a evidenciar-se no mercado externo, sendo os países com maior expressão, o Canadá, a Alemanha, a Bélgica e os Estados Unidos da América.

Segundo os dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, relativos ao Mercado Externo, entre janeiro e junho de 2023, os vinhos da Região demarcada do Dão exportaram para mais de 70 países, sendo os mais significativos em volume na Noruega (383%), na Polónia (369%) e na Suécia (48%).

“Os nossos vinhos continuam a ser reconhecidos, um pouco por toda a parte, tanto a nível nacional como internacional, o que nos deixa muito orgulhosos, como é natural. Temos vindo a conquistar cada vez mais mercados, o que comprova que o terroir do Dão é distintivo como tem vindo a demonstrar o mercado externo com o ajustamento aceite no preço médio litro. É também um reconhecimento da excelência dos vinhos neste berço da Touriga Nacional, do Encruzado e, naturalmente das outras castas autóctones portuguesas que o Dão soube manter e preservar”, refere o Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR), Arlindo Cunha.

O preço do vinho português aumentou quase 10% nos primeiros três meses de 2023. Foram vendidos 65 milhões de litros de vinho em três meses.

O Algarve é onde o litro de vinho é mais caro. Na distribuição, o preço do vinho aumentou 6,1%.

Entre os vinhos portugueses, os do Dão tiveram um ajustamento do preço médio por litro superior a 10%, passando para 4,10 euros.