Universidade do Minho é a mais sustentável de Portugal

A Universidade do Minho é a melhor instituição portuguesa e a 105ª no mundo no “UI GreenMetric World University Rankings 2023”, que avaliou a sustentabilidade ambiental de 1183 universidades de todo o mundo e foi agora publicado.

A UMinho é líder portuguesa desde 2017, quando se estreou nesta lista, e sobressai este ano na utilização de águas, no tratamento de resíduos, na educação e na investigação. O pódio do ranking inclui as universidades de Wageningen (Países Baixos), Nottingham Trent (Reino Unido) e Umwelt-Campus Birkenfeld/Trier (Alemanha).

Os resultados demonstram que a sustentabilidade ambiental é uma marca identitária da UMinho, faz parte de um compomisso estratégico de liderança nesta área para construir uma comunidade mais saudável, vibrante e participativa, com vista a um futuro melhor. Revelam também o esforço da instituição em prol do desenvolvimento sustentável através do ensino, investigação e transferência de conhecimento, bem como nas suas práticas internas, políticas e procedimentos.

O reitor, Rui Vieira de Castro refere que as instituições de ensino superior têm “uma responsabilidade adicional” na sustentabilidade, considerada a principal solução para os desafios globais segundo entidades como as Nações Unidas, o Fórum Económico Mundial e o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. A UMinho prossegue empenhada na sua estratégia de desenvolvimento sustentado, pondo ênfase na articulação com os Objetivos da Agenda 2030.

O bom desempenho da UMinho neste ranking desde 2017 levou a ser escolhida para coorganizar o “9th International Workshop on UI Greenmetric”, que decorreu em junho de 2023, em Braga. O encontro foi dedicado ao tema “Innovation, Impacts and Future Direction of Sustainable Universities”, contando com especialistas dos cinco continentes e a atribuição de prémios às universidades mais sustentáveis do mundo.

Há oito universidades portuguesas no ranking: