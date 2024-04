Universidade de Coimbra lidera novo projeto europeu

O melhoramento das coleções dos principais grupos de insetos polinizadores em Portugal é o objetivo de um projeto europeu liderado pela Universidade de Coimbra (UC), anunciou a instituição de ensino superior.

Coordenado pela investigadora Sílvia Castro, do Centro de Ecologia Funcional, o estudo ARCADE “tem como objetivo indexar, rever e melhorar as principais coleções de referência de abelhas, moscas-das-flores e borboletas diurnas, em todo o país”, informou esta segunda-feira a Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC (FCTUC).

“Atualmente, a informação sobre os insetos polinizadores em Portugal é limitada e as maiores coleções públicas necessitam de ser indexadas e organizadas de forma a identificar lacunas no conhecimento”, adiantou a FCTUC num comunicado enviado à agência Lusa.

Com o título “Aligning Reference Collections with tAxonomic Development Efforts for pollinator conservation in Portugal” (ARCADE), o projeto europeu visa resolver o problema, “proporcionando uma base sólida de referência para futuras iniciativas relacionadas com a taxonomia, conservação e monitorização de polinizadores em território nacional”, de acordo com Sílvia Castro.

Também citado na nota, Hugo Gaspar, aluno de doutoramento da FCTUC, “focado no estudo da taxonomia e distribuição das abelhas de Portugal continental”, afirmou ser “importante destacar que as três coleções a serem revistas e organizadas” estão no Museu da Ciência da UC, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto.

“O ARCADE será essencial para a realização dos objetivos de projetos já em execução, como é o caso do PolinizAÇÃO, também coordenado pela UC, e para a rede polli.NET, na qual está inserido”, adiantou o investigador.

Na sua opinião, este novo projeto “representa um avanço significativo no conhecimento sobre a taxonomia e distribuição dos polinizadores em Portugal, fornecendo acesso a coleções de referência de elevada qualidade e padronizadas em todo o país”.

O ARCADE faz parte de um projeto europeu maior, o TETTRIs, e tem “três grandes metas, que incluem a criação de uma base de dados acessível e atualizada a partir de diversas subcoleções de polinizadores em Portugal, a revisão e melhoria de três coleções públicas portuguesas para servirem como referência em projetos futuros e o desenvolvimento de protocolos de boas práticas para a organização e preservação das coleções existentes” e outras que venham a ser criadas.

Sob a coordenação da docente e investigadora Sílvia Castro, o projeto envolve ainda os investigadores Hugo Gaspar, Cristina Rufino, Ana Afonso e João Loureiro, do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC.

Além do Museu da Ciência da UC, do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, o ARCADE abrange o FLOWer Lab da FCTUC, o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Centro de Conservação das Borboletas de Portugal (TAGIS), a Universidade dos Açores e a Universidade da Madeira.