“Quando estamos eu e tu” é o novo single de Rebeca, “com uma sonoridade cativante que combina elementos da pop contemporânea, proporcionando uma experiência envolvente e muito dançante”, promete a cantora.

Após o tema “Já tás com ela“, Rebeca, com a produção de Ricardo Landum, apresenta uma nova canção que “irá tornar-se obrigatória nas playlists de qualquer evento, assim como uma das canções com maior ‘airplay’ nas rádios em Portugal”, refere a produtora Espacial.

O seu álbum de estreia “Vai ver se chove” editado em 1998, dá início a um percurso de temas consecutivos, com mais de uma dezena de álbuns editados, inúmeros galardões e prémios atribuídos.

Natural das Caldas da Rainha, “dizem que ainda gatinhava e já gostava de subir para um banco, uma cadeira, o melhor palco que arranjava na altura para cantar”, confidencia a mesma fonte.

A par das participações em inúmeras festas e eventos vários, ingressou em 1994 no Conservatório de Torres Vedras aprendendo piano, formação musical, coro e técnica vocal.