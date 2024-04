UEFA mantém jogos apesar de ameaça terrorista

A UEFA garantiu esta terça-feira que os jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol vão realizar-se conforme estão programados, apesar da ameaça de ataques terroristas do Estado Islâmico.

Em comunicado, o organismo assegura que “todas as partidas agendadas vão realizar-se com medidas de segurança apropriadas” e admite estar “em estreita ligação com as autoridades locais” das cidades que vão receber jogos.

Na segunda-feira, o Estado Islâmico ameaçou executar ataques terroristas durante os jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que se realizam em Londres, Paris e Madrid.

Os “jihadistas” publicaram diversas imagens em canais de propaganda, como a Fundação Al-Azaim e Sarh al-Khilafah, uma delas com a legenda “Matem-nos todos” [“Kill them all”, em inglês].

Nesta imagem surge um homem com o rosto coberto munido de uma arma automática e o nome de todos os estádios onde serão disputados jogos da “Champions” esta semana, e a ameaça foi confirmada pelo SITE Intelligence Group, um organismo especializado em rastrear os grupos terroristas.

Espanha recebe dois dos duelos da competição máxima continental de futebol nos próximos dias: o Real Madrid enfrenta esta terça-feira o Manchester City, no Santiago Bernabéu, enquanto o Atlético de Madrid recebe o Borussia Dortmund, na quarta-feira.

O Arsenal e o Bayern Munique jogam também nesta terça-feira, no Emirates Stadium, em Londres, enquanto o FC Barcelona visita na quarta-feira o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, na capital francesa.

O vice-comissário da polícia londrina já veio a público garantir “um policiamento robusto para o jogo de hoje (terça-feira), em Londres” e assegurou que as autoridades policiais estão a “trabalhar em estreita colaboração com a equipa de segurança do clube”.

Entretanto, o governo francês anunciou um “reforço considerável” da segurança na capital do país para o jogo Paris Saint-Germain-FC Barcelona, marcado para quarta-feira.