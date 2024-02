UE: Portugal entre os países com mais emissoras de rádio

Em 2022, as rádios empregavam 30 mil pessoas em toda a União Europeia, representando ainda um impressionante montante de quatro mil milhões de euros, revela o Eurostat.

Ainda segundo o instituto de estatísticas europeu, em 2021 havia cinco mil empresas europeias dedicadas à emissão radiofónica.

Curiosamente, é no sul da Europa que se encontram mais emissoras: Espanha lidera o pelotão europeu com mais de 700 empresas, seguida de Itália com 679 e a Grécia completa o pódio com 599. Portugal é quinto com pouco menos empresas do setor radiofónico do que a França, que está em quarto lugar.

Os países que mais empregam no setor da rádio são Espanha (5.500 pessoas), Alemanha (5.010) e França (2.815)