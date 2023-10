Ucrânia recebe pacote de apoio de 200 milhões dos EUA

Os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram esta quarta-feira em Bruxelas um novo pacote de apoio à Ucrânia no valor de 200 milhões de dólares.

De acordo com as informações recebidas, o pacote inclui munições de artilharia, mísseis de longo alcance, e armamento antitanque.

“Estou orgulhoso por os Estados Unidos terem acabado de anunciar o seu mais recente pacote de assistência de segurança para a Ucrânia, no valor de 200 milhões de dólares [cerca de 189 milhões de euros]”, anunciou o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, no início de uma reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, no quartel-general da Aliança Atlântica.