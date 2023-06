Turquia afasta Portugal da Golden League europeia

A seleção portuguesa de voleibol perdeu esta quarta-feira em casa da Turquia, por 3-1, num jogo da quinta jornada do Grupo A da Golden League europeia, e ficou de fora da ‘final four’ da competição.

A equipa das ‘quinas’ entrou melhor e venceu o primeiro ‘set’ por 25-23, mas cedeu depois três parciais consecutivos, por 25-20, 25-21 e 25-20, numa partida com pouco mais de duas horas de duração em que não foi capaz de contrariar o favoritismo da Turquia.

Em Ancara, e perante cerca de 4.800 espetadores, o oposto de 2.11 metros Adis Lagumdzija destacou-se, ao anotar 24 pontos, confirmando o estatuto de melhor pontuador da Golden League.

Fez melhor do que os 17 de José Pedro Pinto, o luso mais concretizador, à frente dos 12 de Lourenço Martins e de Alexandre Ferreira, enquanto o distribuidor Miguel Tavares Rodrigues mostrou as credenciais no serviço, com quatro ases.

O terceiro ‘set’, em particular, que daria o empate a dois na partida, foi penalizador para o conjunto orientado por João José, uma vez que os turcos beneficiaram de 12 erros de Portugal, tendo sido ainda superiores no bloco.

Contas feitas, os turcos somam 11 pontos e já não vão sair do primeiro lugar, ganhando acesso à ‘final four’ da prova, que dá acesso à Liga das Nações mundial, enquanto Portugal é segundo, com sete. A Dinamarca, que perdeu hoje com a Roménia (3-1), foi igualada pelos romenos, com seis.

A seleção portuguesa fecha a ‘pool’ A no domingo, em casa da Roménia, já sem nada para jogar.