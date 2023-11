Turim já tem lavandarias para os sem-abrigo

O prefeito do Dicastério para a Caridade da Santa Sé inaugurou duas ‘Lavandarias do Papa Francisco’, destinadas a pessoas em situação e sem-abrigo, que vão ter também uma zona com chuveiros para higiene pessoal, na cidade italiana de Turim.

“Quando ajudamos os mais pobres e vulneráveis somos verdadeiramente cristãos, porque somos os meios do Evangelho. Essa iniciativa que se repete no tempo é motivo de alegria para mim, porque é mais uma oportunidade de estar perto da humanidade ferida, uma forma de manifestar a presença e a proximidade de Deus com os últimos”, disse o cardeal Konrad Krajewski, lê-se- no Vatican News.

Antes da inauguração das lavandarias sociais, o prefeito do Dicastério para a Caridade, o esmoler do Papa, presidiu a uma Missa com cerca de 200 pessoas, “a maioria em situação de sem-abrigo”.

As duas ‘Lavandarias do Papa Francisco’, que também estão equipadas com chuveiros, na cidade no norte da Itália, iniciaram a sua atividade esta quinta-feira, dia 2 de novembro: uma na Paróquia de San Giorgio Martire (via Barrili 12), e outra na zona do centro histórico de Turim, na ‘Casa da Amizade’, no centro ‘La Sosta’ (via Giolitti, 40).

Esta iniciativa conta com o apoio do Dicastério para o Serviço da Caridade e foi proposta pela empresa ‘Procter & Gamble’, tem a colaboração da empresa ‘Haier Europe’, e vão ser administradas pela Comunidade de Santo Egídio de Turim; várias empresas do setor de higiene vão fornecer os produtos adequados para lavar e secar roupa, agasalhos e cobertores, para além da higiene pessoal.

“O cheiro de roupa lavada é o cheiro de casa, o cheiro de família, e é uma nota de afeto e calor que todos nós precisamos”, disse a presidente da Comunidade de Santo Egídio no Piemonte.

Para Daniela Sironi, a abertura das duas lavandarias e dos chuveiros são “como o carinho do Papa que chega num momento de grande dificuldade”.

O ‘Vatican News’ informa, segundo comunicado, que este projeto responde ao convite na carta apostólica ‘Misericordia et misera’, de 2016, que apela, entre outras coisas, à “imaginação da misericórdia”, capaz de “dar vida a muitas obras novas, fruto da graça”.

O portal de notícias do Vaticano assinala que estas duas ‘Lavandarias do Papa Francisco’, em Turim, juntam-se a outros projetos solidários, como as que foram abertas em Génova, em 2019, em Roma, em 2017, a barbearia para as pessoas sem-abrigo, na Colunata de São Pedro, inaugurada em 2015, e os três duches que já tinham sido instalados, na mesma zona, em novembro de 2013.