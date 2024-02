Tripadvisor: melhor praia do mundo é no Algarve

Ideal para caminhadas na falésia e praticar body surf, a praia da Falésia, no Algarve, sempre limpa e de “fácil acesso”, ganhou o título Best of the Best do Travellers’ Choice Awards de 2024 atribuído pelo site de viagens Tripadvisor.

As suas “falésias dramáticas”, “areias douradas e águas azuis cintilantes” foram algumas das características que a distinguiram entre as 25 melhores praias do mundo e que a tornaram a eleita dos viajantes.

A praia do Algarve, que ao longos dos últimos anos tem assegurado um lugar entre as melhores do mundo, conseguiu no passado garantir presença pela primeira vez no top 10. Chegados a 2014, alcançou o mais “elevado volume de avaliações e opiniões acima e além da comunidade do Tripadvisor durante um período de 12 meses”, segundo o Tripadvisor. Dos “8 milhões de locais, menos de 1% atinge este marco”, lê-se no site.