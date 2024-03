Trabalhadores cristãos apelam à “luta por um mundo com igualdade de género”

O Movimento de Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC) apelou esta quinta-feira à luta “por um mundo com igualdade de género”, defendendo que os cristãos são chamados a “cultivar, praticar e difundir” a justiça e a equidade em todas as suas formas.

A estrutura portuguesa dos trabalhadores cristãos difundiu, em comunicado, a mensagem do Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos (MMTC) para o Dia Internacional da Mulher, subordinada ao tema “Acelerar a igualdade de género mediante a igualdade económica das mulheres”.

No texto é defendido “um mundo livre de preconceitos, estereótipos e discriminação, de normas negativas de género, culturais e sociais”, apelando-se à construção de “um mundo diverso, justo e inclusivo, um mundo em que se valorizem e celebrem as diferenças”.

Para o MMTC, o Dia Internacional da Mulher “é uma oportunidade para examinar os caminhos para uma maior inclusão das mulheres e das jovens em todo o mundo, para desenvolver as capacidades das mulheres, para aprender, vencer e liderar”.

A mensagem deste ano do MMTC é um testemunho do Movimento de Trabalhadores Cristãos do Ruanda sobre a situação das mulheres naquele país, onde, “apesar dos progressos em matéria de igualdade de género, continuam a existir desafios para as mulheres, tanto nas zonas rurais como urbanas, quanto à participação nos mercados, no controlo dos meios de produção e do acesso a um trabalho digno, o que dificulta a sua emancipação económica”.