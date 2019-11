Toyota quer juntar Ogier e Evans

A forte possibilidade de a Citroën deixar o WRC levou a que haja uma grande curiosidade relativamente ao futuro de Sébastien Ogier. Ora este poderá passar pela Toyota, onde tudo aponta que tenha a companhia de Elfyn Evans.

Tommi Makinen já admitiu mesmo que está muito interessado em contratar Evans. O piloto visitou a base da Toyota Gazoo Racing em Puuppola, no final do mês passado, e especula-se que poderá ter chegado a um entendimento com a equipa nipónica, ou mesmo assinado contrato.

Segundo avança o AutoSport a Toyota pretende formar uma dupla Ogier/Evans para dar luta à Hyundai. A esta intenção junta-se a de criar uma segunda equipa de jovens, com Katusta Takamoto e Kalle Rovanpera.

Tudo isto deixa uma enorme incógnita quanto aos lugares de Jari-Matti Latvala e Kris Meeke. Sendo sabido que o primeiro não está nas boas-graças de Tommi Makinen. Ganha força um cenário em que pilotos como Jari-Matti Latvala, Kris Meeke, Hayden Paddon, Craig Breen, Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen e Mads Ostberg, lutam por um lugar na M-Sport.