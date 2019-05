Toyota Corolla Sedan: a escolha das famílias

Após a revelação do Toyota Corolla de cinco portas e da versão carrinha, o Toyota Corolla na versão de quarto portas, Sedan ou Berlina, dependendo da língua que prefere, veio completar a gama deste modelo cheio de tradição para a marca nipónica.

O Corolla Sedan apresenta-se mais largo e baixo devido à nova plataforma da Toyota GA-C. No entanto, a sua individualidade dentro da família Corolla reflete-se num design exterior mais premium, e uma frente e traseira mais exclusivas.

Na frente, o design “Catamaran Under Priority” da Toyota evoluiu ainda mais, obtendo duas etapas nos cantos dianteiros do guarda-lamas que flanqueia a grelha inferior generosa. A grelha superior tem um design tridimensional que se encontra com as óticas, envolvendo os cantos da carroçaria para dar maior destaque à baixa e larga do novo modelo.

Na traseira mantém-se o aspeto dinâmico no para-choques e tampa da bagageira, enquanto os farolins específicos desta versão Sedan adotam uma assinatura luminosa que torna o Toyota Corolla reconhecível à distância. Na frente, as óticas com assinatura LED vincam o estilo mais premium do novo modelo.

Em termos de interior, temos tudo igual às versões de 5 portas e carrinha, onde os 2700mm de distância entre eixos acabam por proporcionar uma habitabilidade agradável e um conforto digno de registo, de acordo com a marca.

Ainda no interior podemos contar com equipamentos como carregamento de smartphones sem fios, ecrã da navegação e multimédia de 8 ou 7 polegadas e ainda um head-up display de 10 polegadas.

O novo chassi GA-C garante uma experiência de condução mais envolvente, através de um centro de gravidade mais baixo e de uma rigidez torcional que aumentou cerca de 60%, a suspensão multi-link também ajuda nesta área ao contribuir para uma melhor dinâmica e estabilidade.

O novo Toyota Corolla Sedan estará disponível o motor 1.8 Litros Hybrid a gasolina com 122cv de potência, um sistema híbrido Toyota que se carrega automaticamente nas travagens e desacelerações, prometendo uma condução confortável e despreocupada, além de uma versão apenas a gasolina que debitará 180 cavalos num motor de dois litros.

A versão híbrida promete baixos custos utilização com consumos de 4,3 litros a cada 100km pela avaliação WLTP, as emissões são de 98g/km (WLTP), de acordo com a Toyota é possível em 50% do tempo circular no modo totalmente elétrico.

A Toyota não se descuidou na segurança, uma vez que o novo Toyota Corolla conta com novos sistemas de ajuda à condução da mais recente tecnologia Toyota Safety Sense que inclui sistema de pré colisão com detecção de peões durante o dia e noite, com detecção de ciclistas durante o dia, cruise-control adaptativo , alerta de desvio de faixa com assistência de direção, reconhecimento de sinais de trânsito e luzes de máximos automáticas.

O novo Toyota Corolla apresenta ainda um novo Assistente de Condução Inteligente. Quando o cruise-control adaptativo e este assistente estão ativos, trabalham em conjunto para ajudar o condutor no controlo da direcção com correcções subtis que ajudam a manter o novo Corolla na estrada e até a executar curvas ligeiras de auto-estrada.

