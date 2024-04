Tiago Romão é campeão europeu

O ginasta português Tiago Romão disse que acreditava na “excelente performance” que o conduziu à medalha de ouro nos Europeus de trampolins em Guimarães, enquanto Mariana Cascalheira, prata no ‘tumbling’, enalteceu a superação dos objetivos.

De regresso ao pavilhão multiusos de Guimarães, onde foi campeão europeu júnior em 2014, Tiago Romão foi quinto na fase preliminar de duplo minitrampolim, disputada na quarta–feira, mas na final de hoje não deu hipóteses à concorrência, com saltos de 29.600 e de 29.900 pontos, esse último quando já só restavam quatro ginastas, num dia em que tudo correu bem.

“Foi uma excelente ‘performance’, não só nas preliminares como nas finais. Estamos a trabalhar para isto há largos anos. Sabíamos que éramos capazes. Conseguimos replicar o que fazemos em treino com vontade e crença. Gosto de lidar com a pressão. E desde o primeiro dia que toda a gente que me conhece me dizia que este pavilhão me trazia boas memórias”, disse à Lusa o campeão europeu, depois de se ouvir o hino português na cerimónia protocolar.

Enquanto Tiago Romão saltava rumo ao ouro, Mariana Cascalheira alcançou a medalha de prata no ‘tumbling’, com os mesmos 26.200 pontos da campeã europeia, a grega Alexandra Efraimoglou, num desempenho em que esteve à altura das crescentes dificuldades e superou o objetivo inicial.

“O fundamental era aumentar a dificuldade das séries e isso foi conseguido. O meu objetivo para a competição era chegar à final. Ganhar uma medalha é excelente. Vamos colocar mais dificuldades nas séries que vêm para a frente, para conseguir outras medalhas”, disse à Lusa a ginasta de 20 anos.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze na 29.ª edição dos Europeus de trampolins, que se realizou no pavilhão multiusos de Guimarães pela segunda vez.