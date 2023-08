Tiago Rodrigues enche de arte palcos europeus

O encenador e diretor do festival francês de Avignon, Tiago Rodrigues, vai apresentar pelo menos cinco peças em palcos europeus nos próximos meses, terminando esta segunda-feira uma série de apresentações de “Na Medida do Impossível” no Reino Unido.

A peça foi apresentada entre sexta-feira e hoje no Lyceum, de Edimburgo, no âmbito do festival de teatro daquela cidade.

Com texto e direção de Tiago Rodrigues, “Na medida do impossível” é uma história elaborada a partir de cerca de 30 entrevistas a trabalhadores de ajuda humanitária.

Nos dias 23 e 24 de setembro, a abrir a temporada do Teatro Garonne, na cidade francesa de Toulouse, Tiago Rodrigues apresenta “By Heart”.

Na descrição do espetáculo, o teatro lembra que o antigo diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II já lá mostrou várias peças e salienta que o encenador e dramaturgo português vai regressar com “António e Cleópatra”, entre 02 e 05 de maio de 2024, e com “Coro dos Amantes”, ao Teatro Sorano, na mesma cidade, de 27 a 29 de fevereiro.

Antes, “Coro dos amantes” vai estar em cena na Comédie de Genebra, na Suíça, de 04 a 15 de outubro, segundo a página deste teatro na internet.

“Coro dos amantes” é um espetáculo no qual um casal conta a duas vozes o que cada um vivencia quando um deles deixa de poder respirar.

Em simultâneo, os dois atores/amantes contam versões diferentes dos mesmos acontecimentos numa celebração “da força vital do amor quando tudo o resto é posto em causa e quando já não sabemos proceder com normalidade”, lê-se na nota de apresentação da peça.

O espetáculo foi transposto para cinema, em 2014, numa curta-metragem realizada por Tiago Guedes.

A peça será representada por Alma Palacios e David Geselson e terá 11 récitas naquele teatro suíço.

De acordo com o ‘site’ do encenador, Tiago Rodrigues vai ainda levar “Catarina e a beleza de matar fascistas”, de 04 a 08 de dezembro ao Onassis Cultural Center, em Atenas, e dias 15 e 16 de dezembro, ao de Singel, em Antuérpia.

Escrita e encenada por Tiago Rodrigues, “Catarina e a beleza de matar fascistas”, venceu vários prémios em Portugal e no estrangeiro, sendo o último o Prémio Syndicat de la Critique de melhor espetáculo de teatro estrangeiro em França.