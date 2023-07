The Guardian põe duas cidades costeiras portuguesas no top 12

O jornal britânico The Guardian elegeu Viana do Castelo e Peniche entre as 12 melhores cidades costeiras a visitar no sul da Europa.

Viana do Castelo e Peniche são as duas localidades portuguesas em destaque na lista das 12 melhores cidades costeiras para visitar na zona Sul da Europa, segundo o The Guardian, com a Praça da República, a Colina de Santa Luzia e a Praia do Cabedelo a serem considerados os pontos de maior interesse. “Um areal sem fim rodeado por dunas e pinhal. É ótima para a prática de surf e windsurf“, lê-se na publicação.

As restantes cidades eleitas foram Sibenik e Zadar, na Croácia, Sanremo e Sciacca, em Itália, Sanlúcar de Barrameda e San José de Almeria, em Espanha, Galaxidi e Volos, na Grécia, e ainda Sète e Saint-Jean-de-Luz, em França.