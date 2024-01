Tensões no mar Vermelho geram aumento do preço do café

Os preços mundiais do café fecharam o ano passado 11,8% acima de um ano antes, num ambiente de tensão desencadeado pela insegurança no mar Vermelho, que levou as companhias de navegação a desviarem as rotas dos navios.

O último relatório da Organização Internacional do Café (OIC) indica que, em dezembro passado, o índice composto de preços foi, em média, de 175,73 cêntimos de dólar (cerca de 160,6 cêntimos de euro) por libra produzida, equivalente a cerca de 453 gramas, 8,8% mais elevado do que em novembro.

Os preços aumentaram 11,8% em relação a dezembro de 2022, depois de terem atingido o nível mais elevado em nove meses.

O aumento das tensões no mar Vermelho devido aos ataques dos Huthis a navios em resposta à ofensiva israelita na Faixa de Gaza levou algumas empresas a desviarem as rotas dos navios que transportam café.