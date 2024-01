Tens jeito para a bola? Juventude Portuguesa de Bruxelas procura jogadores

A Juventude Portuguesa de Bruxelas, clube de futsal de Bruxelas composto por um plantel 100% português, está à procura de jogadores para engrossar as suas fileiras.

O desafio surgiu através de uma publicação no Facebook, onde o coletivo afirma ter as portas abertas para “jovens a partir dos 16 anos, com ou sem experiência em futsal”.

Os atletas interessados devem manifestar-se através de uma mensagem privada na página de Facebook da equipa ou do contacto 0486 99 60 95.