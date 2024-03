Tem um telemóvel Xiaomi? Agora também pode comprar um carro

A tecnológica chinesa Xiaomi anunciou este sábado a venda dos primeiros 50 mil veículos elétricos, apenas 27 minutos depois do lançamento oficial do SU7, o “desportivo de alto desempenho e tecnologia verde”.

“É 30.000 yuan (3.851 euros) mais barato do que o Modelo 3”, disse Lei, comparando o os preços do seu veículo com o modelo de entrada de gama da norte-americana Tesla, cujo preço de venda na China começa em 245.900 yuan (31.571 euros).

Apenas 27 minutos depois do lançamento oficial, a empresa chinesa já tinha recebido 50 mil encomendas do desportivo elétrico com que se estreou no setor.

“O objectivo é ter um carro de sonho tão bom como a Porsche e a Tesla“, anunciou o bilionário co-fundador da empresa chinesa em 2023, na altura o lançamento do primeiro carro eléctrico da marca.

O primeiro modelo da construtora chinesa tem características de um carro desportivo, e muitas semelhanças com um Porsche Taycan, uma opção de design deliberada.

Embora a bolsa de valores de Hong Kong não tenha negociado esta sexta-feira, devido ao feriado de Sexta-Feira Santa, as acções da Xiaomi nos Estados Unidos registaram uma recuperação significativa de 12,51% após o anúncio da empresa.

A apresentação, que foi seguida por mais de dois milhões de espectadoresatravés de várias plataformas, incluindo a chinesa WeChat, Youtube e X-Twitter, contou com a presença de cerca de mil pessoas, incluindo os directores executivos de grandes marcas chinesas como Nio, Xpeng, Li Auto e BYD.

Se está no Luxemburgo ou na Grande Região descubra a marca BYD aqui.