Taxa de desemprego recua na zona euro

A taxa de desemprego recuou, em janeiro, para os 6,4% na zona euro e os 6,0% na União Europeia (UE), corrigidas as variações sazonais, segundo dados divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o boletim do serviço estatístico europeu, na zona euro, a taxa de inflação de 6,4% na zona euro compara-se com a de 6,6% homóloga e a de 6,5% de dezembro de 2023.

Na UE, o indicador recuou face ao mesmo mês de 2023, quando atingiu os 6,1%, mantendo-se estável nos 6,0% na comparação com dezembro.

O Eurostat estima haver 13.144 milhões de pessoas desempregadas na UE, das quais 11.009 no conjunto dos países da área do euro.

Entre os Estados-membros, as mais elevadas taxas de desemprego foram apresentadas, em janeiro, pela Espanha (11,6%), Grécia (10,4%) e Suécia (8,1%).

As taxas mais baixas, por seu lado, registaram-se em Malta (2,6%), na Polónia (2,9%) e República Checa (3,0%).

Em Portugal, a taxa de desemprego foi de 6,5% em janeiro, tendo-se mantido estável face a dezembro, mas recuado quando comparada com a de 7,0% de janeiro de 2023.