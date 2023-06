Submarino de expedição ao Titanic continua por encontrar

Um submarino turístico da empresa OceanGate Expeditions desapareceu no domingo durante uma viagem turística aos destroços do Titanic, no Oceano Atlântico, ao largo da América do Norte. O submersível tinha cinco pessoas a bordo, incluindo um milionário britânico e um explorador francês. As guardas costeiras dos Estados Unidos e do Canadá estão a trabalhar em conjunto numa operação de resgate, mas avisam que a zona é remota, e por isso as buscas são complexas.

Segundo a BBC, um submersível pertencente à empresa OceanGate Expeditions, que organiza viagens turísticas às profundezas do mar, mergulhou no local dos destroços do Titanic na manhã do passado domingo, apoiado pela tripulação do navio de pesquisa Polar Prince, usada para transportar os submersíveis até o local.

Cinco pessoas estavam a bordo do pequeno submarino turístico chamado Titan, quando a embarcação perdeu o contato com submersível a cerca de uma hora e 45 minutos da descida de duas horas até ao local dos destroços do Titanic. Segundo a Guarda Costeira dos EUA, Titan deveria enviar sinais de quinze em quinze minutos, e o último sinal foi dado a 3.810 metros de profundidade, já bastante perto dos destroços.

A viagem parte de St John’s em Newfoundland, e um bilhete custa 228 mil euros. Cada mergulho completo até o naufrágio, incluindo a descida e a subida, por norma leva cerca de oito horas, mas os ocupantes do submarino têm oxigénio para 96 horas ao todo, desde o início da viagem. Ou seja, o suficiente para sobreviver cerca de quatro dias: neste caso, até à próxima quinta-feira.

Segundo a agência Reuters, as identidades das cinco pessoas a bordo do submarino já foram confirmadas. Trata-se de Hamish Harding, explorador e empresário britânico de 59 anos que já voou ao espaço e detém três Guinness World Records; dois homens paquistaneses, Shahzada Dawood de 48 anos e o filho Suleman Dawood de 19; Paul-Henri Nargeolet, de 77 anos, um ex-oficial da marinha francesa, mergulhador, e diretor de pesquisa subaquática de uma empresa que detém os direitos sobre os destroços do Titanic; e Stockton Rush, de 61 anos.

Uma grande operação de resgate por parte das autoridades costeiras está em andamento desde a passada segunda-feira, e já se expandiu para águas mais profundas no meio do Atlântico. A OceanGate já comunicou que todas as opções estão a ser exploradas para resgatar as cinco pessoas a bordo, mas até agora não houve sinal do submarino.