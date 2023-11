Standard & Poor’s revê em alta rating da TAP

A Standard & Poor’s reviu em alta o ‘rating’ da TAP, de B+ para BB-, com uma perspetiva (‘outlook’) estável, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira pela companhia aérea.

A transportadora deu nota de que “a agência de notação financeira S&P Global Ratings (“Standard & Poor’s”) anunciou a revisão em alta do ‘long-term issuer credit rating’ da TAP para BB- de B+”.

Da mesma forma, também reviu em alta para BB- de B+ o ‘rating’ [notação] das obrigações ‘senior unsecured’ 2024 no montante de 375 milhões de euros.

A perspetiva dos ‘ratings’ mantém-se estável, “uma vez que se estima que o tráfego aéreo de passageiros se solidifique nos níveis pré-crise pandémica e que as tarifas se mantenham próximas dos níveis de 2023”, lê-se na mesma nota.

No início do mês, também a Moody’s reviu em alta o Corporate Family ‘rating’ da TAP, para B1, com um perspetiva positiva.

A TAP registou lucros recorde de 203,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano e de 180,5 milhões no terceiro trimestre, segundo a informação divulgada pela companhia aérea.