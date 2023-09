Standard & Poor’s “melhora perspetiva” da dívida portuguesa

A agência de notação financeira Standard & Poor’s melhorou a perspetiva da dívida soberana portuguesa de estável para positiva, mantendo o ‘rating’ em ‘BBB+’.

No relatório da ação de ‘rating’, divulgado hoje, a Standard & Poor’s (S&P) justifica a decisão com a convicção da agência “de que a posição orçamental e externa de Portugal irá melhorar gradualmente, em percentagem do PIB [Produto Interno Bruto] e das receitas das exportações, apoiadas pelo turismo e pelos investimentos ao abrigo de grandes fundos” da União Europeia (UE).

“A elaboração de políticas pragmáticas e prudentes irá, na nossa opinião, apoiar uma redução acentuada da dívida pública”, adianta.