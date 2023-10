Sport Viseu e Benfica comemora 100 anos

O Centenário do Clube será assinalado com uma série de iniciativas desportivas, sociais e culturais, culminando, em agosto de 2024, com uma sessão solene “que encherá de orgulho todos os associados e adeptos do clube”, pode ler-se em comunicado.

O professor Fernando Seara aceitou o convite da Direção do Sport Viseu e Benfica para encabeçar a Comissão do Centenário, numa visita que recentemente fez à sede do clube.

“Recorde-se que este ilustre viseense é atualmente Presidente da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica – de que o Sport Viseu e Benfica é a filial número três – e é filho de um ex-Presidente do Clube, o também viseense Maximiano Ribeiro Seara”, refere o clube.

Em breve, a organização apresentará o programa das comemorações, bem como o elenco das Comissões do Centenário e de Honra.