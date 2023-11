Setor têxtil português acompanha tendência de quebra mundial

As exportações portuguesas de têxteis e vestuário voltaram a cair em setembro em termos homólogos, 8% em valor e 12% em volume, acumulando uma quebra de 6% e 12% desde o início do ano.

Em comunicado, a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) refere que as exportações portuguesas estão “alinhadas com o que tem vindo a ser o desempenho do comércio mundial de têxteis e vestuário nos últimos meses”, tendo atingido em setembro um valor de 447 milhões de euros e um total de 35.000 toneladas.

No mês em análise, os têxteis-lar e outros têxteis confecionados e o vestuário em tecido destacaram-se como “os produtos mais afetados no que respeita ao valor exportado”, com uma quebra, respetivamente, de 8,3 milhões de euros e 7,9 milhões de euros.

Já entre os principais destinos das exportações nacionais que mais caíram surgem o Reino Unido (-19% em valor, equivalente a menos seis milhões de euros), EUA (-17%: -5,8 milhões de euros), Itália (-9%; -3,3 milhões de euros), Espanha (-2%; -2,9 milhões de euros) e Alemanha (-7%; -2,8 milhões de euros).

Pelo contrário, e apesar do resultado global, as exportações do setor têxtil e vestuário português continuam a registar bons desempenhos em mercados como a França ou o Canadá, que cresceram em valor 2% (+1,3 milhões de euros) e 12% (+900 mil euros).

Em termos acumulados, até setembro, Portugal exportou 4.408 milhões de euros (-6% em termos homólogos) e 359 mil toneladas (-12%) de têxteis e vestuário.