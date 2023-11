Selecionador luxemburguês quer “roubar” Dany Mota a Portugal

O avançado lusodescendente Dany Mota, do Monza, poderá vir a ser convocado para a seleção do Luxemburgo, segundo avançou recentemente o técnico do grão-ducado Luc Holtz.

Nascido em Niederkorn há 25 anos e filho de pais portugueses, o atacante sempre deu prioridade à representação da seleção lusa. Contudo, o Luxemburgo tem demonstrado muita vontade em contar com os serviços do lusodescendente e espera tê-lo do seu lado já nos dois próximos jogos de qualificação para o Euro 2024: Bósnia, a 16 de novembro e Liechtenstein a 19 do mesmo mês.

“Tivemos contacto, principalmente, com quem está ao seu redor, para avaliar a situação. A bola está do lado de Dany”, explicou o selecionador.

Formado no Pétange, Mota saiu em 2015 para Itália, país onde se encontra desde então. A sua primeira experiência em terras transalpinas foi no Virtus Entella. Mais tarde, foi emprestado ao Sassuolo, juntou-se aos sub-23 da Juventus e cumpre agora a sua quinta época no Monza.